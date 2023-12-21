Резников: «Сомневаюсь, что Шлеменко пойдет в ACA, но в дальнейшем будущем вполне возможно бой состоится»

Финалист Гран-при АСА в легком весе Артем Резников не исключил возможности поединка с Александром Шлеменко.

«Вообще не пожалел, что ввязался в дискуссию со Шлеменко. Пошел и высказался за друзей. До людей, которые фанатеют как зомбированные, никогда не сможешь донести правду. Кидать вызов ему смысла нет. Я в Гран-при ACA дерусь. Я сомневаюсь, что он пойдет в ACA. Но в дальнейшем будущем вполне возможно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Резникова.

15 декабря на турнире RCC 17 Шлеменко одержал победу над Иличем техническим нокаутом в первом раунде.