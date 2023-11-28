Бадаев: «У Исмаилова выше шансы на победу в бою против Минеева по правилам бокса, чем по правилам MMA»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему российский боец Магомед Исмаилов (18-3) может победить действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) по правилам бокса.

«Камил Гаджиев говорит, что Исмаилов выиграет у Минеева по правилам бокса, если только Минееву привязать одну руку? Камил Абдурашидович, в последнее время вас куда-то понесло не в ту степь, — сказал Бадаев в интервью ACA. — Аналитика по бою Александра Сарнавского и Магомеда Сулумова тоже… Ну а что Сарнавский сделает? Ударит? Вряд ли ударит. Забороть? Но мы знаем, что бороться он не умеет. Ну что он может сделать? Вот такая аналитика. Мне кажется, не тот уровень, которого мы ждем от одного из ведущих представителей ММА-индустрии в России.

Говорить про одну завязанную руку — это, конечно, грубо. Мне кажется, Камил просто прикалывается. Он в данном случае высказывается так откровенно, чтобы вызвать ответную реакцию от Магомеда, Рамазана. Но, я думаю, они слишком умны, чтобы не попасться на эту уловку.

Я тебе скажу такую вещь. Можете прямо заголовок такой сделать. Я считаю, что по правилам бокса у Магомеда выше шансы на победу в бою против Минеева, чем по правилам MMA. Знаешь почему? Потому что ему не придется тратить силы на борьбу, потому что для него будет один понятный этаж, где он сможет просто расцвести, а Магомед, если мы берем в расчет бой со Шлеменко, был в мегахорошей форме. Он задавал темп, боролся, но больше кайфовал от стойки. Понятно, что Минеев — это не Шлеменко, но в бою с Минеевым и борьбы не будет. Есть понятный этаж, нет ног, нет борьбы. Борьба — сильная сторона Исмаилова, но Исмаилов может устать и Владимир этим может воспользоваться. Ноги — сильная сторона Минеева, их не будет. Остаются руки. А на руках, извини меня, Магомед постоянно раздергивает, делает ложные движения. Рамазан пытается привить это всем своим подопечным, но именно Магомеду это подошло максимально. Эти движения очень неудобны, и по нему прицелиться тяжело будет, и пока ты целишься, тебе в кабину будут прилетать удары. Я не говорю, что Исмаилов выиграет, я не буду так категоричен, как Камил про завязанную руку, но у Магомеда хорошие шансы. По правилам бокса нужно делать этот бой».

Ранее Гаджиев заявил, что третий бой Минеева и Исмаилова по правилам бокса может состояться в мае или июне 2024 года.