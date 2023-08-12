Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это

Принципиальный бой на московском турнире АСА 161 закончился так, как никто не хотел.

Сильнейший ММА-промоушен страны стал проигрывать в популярности т.н. поп-ММА, но АСА 161 вызвал действительно большой интерес. Все билеты были проданы (вместимость дворца гимнастики Винер-Усмановой на ММА — около 4000 зрителей), а обстановка в зале была ураганной. Атмосферу сделали болельщики таджикские (в карде было несколько бойцов из Таджикистана), армянские (бился Вартан Асатрян) и русские (Миша Маваши привел целый отряд).

В главном бою вечера встретились Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. Дагестанец (Гасанов) победил единогласным решением судей и защитил титул. Но самым ожидаемым среди широкой публики был поединок в четвертьфинале Гран-при АСА в тяжелом весе — между Григорием Пономаревым и Мухуматом Вахаевым. А все потому, что Вахаев как следует раскачал бой.

Болельщики недолюбливают Мухумата за некоторые его поступки (ударил Евгения Гончарова после окончания раунда, заставил Сергея Билостенного смотреть себе в глаза) и за порой слишком самоуверенное поведение. Но Вахаев классно умеет продвигать бои — что есть то есть.

Что он сделал перед поединком с Пономаревым:

1) назвал соперника мешком — с фирменной улыбкой;

2) постоянно давал понять, что Григорий ему не соперник;

3) сделал вид, что его сильно задели матерные слова Пономарева, сказанные в передаче «Хук Вам»;

4) ткнул Григорию кулаком в лицо во время битвы взглядов — причем Григорий ему никак не ответил.

Вахаев принял хейт на себя. В очередной раз примерил роль плохого парня. Пономарев же в глазах фанатов (во всяком случае, славянского происхождения) казался благородным русским богатырем, призванного наказать злодея (т. е. Вахаева).

При этом фаворитом считался Мухумат — бывший чемпион АСА, более опытный боец, побеждавший классных соперников (Гончаров, Билостенный, Гольцов). Пономарев перешел в АСА в статусе чемпиона Fight Nights, но с по-настоящему сильным оппонентом бился лишь раз — и был нокаутирован. Речь о Шамиле Газиеве, который скоро поборется за контракт с UFC в претендентской серии Даны Уайта.

Пономарев начал бой с акцентированного попадания правой. Затем последовала точная двойка, откинувшая Вахаева к сетке. Атака продолжилась, и тут чеченец внезапно выбросил бэкфист. Попал, после чего Григорий решил пойти в борьбу: русский боец вошел в клинч, а затем бросил соперника через грудь. Бросок прошел, Мухумат сразу поднялся, сибиряк на него кинулся, но был мгновенно отброшен на пол. Пономарев, падая, исключительно неудачно поставил ногу — голень изогнулась в неестественном положении. Тяжелая травма. Вахаев, не осознавая, что произошло, ринулся добивать соперника, а потом, после остановки, на радостях сделал кульбит. Где-то в первом ряду горевал Артем Дзюба, пришедший поболеть за Пономарева. Дзюба — хороший товарищ Тараса Кияшко — главного тренера бойцовского клуба «Стрела», где тренируется Пономарев.

Григория унесли на носилках. А следом отправили в больницу. Когда лежащего Пономарева везли в скорую, его встретил Вахаев и пожелал скорейшего выздоровления. Григорий одобрительно хлопнул его по руке.

«По отношению к себе у меня есть чуть разочарование, — сказал Вахаев на пресс-конференции после АСА 161. — При такой травме — я добивал своего соперника. Не заметил на эмоциях. Я считаю, это было неправильно.

Реванш? Без проблем. Нет, Григорий не является и не являлся [раздражителем]. Он спортсмен. У спортсмена путь нелегкий, чень трудный. Любого спортсмена уважаю. Человеческие моменты мы уже обсудили. Нет никакого предвзятого отношения, только уважение.

Так бой и должен был закончиться. Вернее, без травмы, но я должен был его забить после первого-второго раунда, контролировать ситуацию. Но, к сожалению... Желаю ему скорейшего выздоровления. От всей души".

Сколько понадобится Пономарева на восстановление — пока неизвестно, но вряд ли меньше полугода. Вахаев же в полуфинале Гран-при подерется с Кириллом Корниловым (дата поединка еще не определена).