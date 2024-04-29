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AMC Fight Nights

Сегодня, 11:16

Сарнавский — о массовой драке на Hardcore: «Когда уже это клоунада закончится?»

Сарнавский прокомментировал эпизод с избиением ногами Осипяна на турнире Hardcore
Давид Хачатрян
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский (41-8) прокомментировал эпизод, когда на турнире Hardcore толпа забила ногами армянского спортсмена Аркадия Осипяна.

«Я видел это в соцсетях частями. Когда уже это все прекратится? Когда уже это все закроют? Этот беспредел. Это на самом деле беспредел, потому что люди уже с ума сходят, избивают толпой. Это не очень хорошо. Это плохой пример для других. Зачем на турнире после боя нападать на человека, избивать, ногами пинать? Это нехорошо. Когда уже эта клоунада закончится? Когда перестанут показывать эти драки, грязь. Организацию это не красит, когда толпой избивают двух-трех человек. Спланировано это или нет, я думаю, что должны понести какое-то наказание за такой беспредел. В нашем спорте такого быть не должно, потому что это плохой пример для молодежи. Так нельзя делать, за это надо очень строго наказывать», — сказал Сарнавский Meta Fight.

Hardcore пожизненно отстранила бойца ММА Наби Набиева «за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена лиги Осипяна».

ММА
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