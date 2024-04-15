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Гаджиев: «Разве бой Перейры и Хилла круче поединка Минеева и Вагабова?»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке между Владимиром Минеевым (16-1) и Вагабом Вагабовым (30-1).

По его мнению, предстоящий бой будет не хуже, чем поединок Алекса Перейры (10-2) и Джамала Хилла (12-2) на турнире UFC 300.

«Перейра — Хилл. Насколько это вообще был качественный бой? — начал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Да, Перейра крут, а что, разве это круче, чем бой Минеев — Вагабов? Вы, наверное, ждали, что я сейчас скажу: Минеев — Исмаилов, чтобы захейтить данное утверждение. Ну а что, ребята, если разобраться, а что Хилл круче Вагабова? А чем круче? Ну да, выступает в лучшей лиге мира. Согласен. Прошел там какое-то количество тестов на допинг, которые, возможно, не прошел Вагаб. Ок, это все опции. Но по факту, глядя на Хилла, на его навыки, он лучше Вагаба борется или лучше в стойке? Не лучше. Перейра — это 100-процентный ударник, который на самом деле в К-1 или в Gory проигрывал. Бывало.

Поэтому, если бы Вова [Минеев] оставался в кикбоксинге и полноценно был бы в ММА, а не так, как он в нем присутствует, по крайней мере все последние годы, то по качеству не было бы разницы между боями Перейра — Хилл и Минеев — Вагабов. Кто-то улыбнется от данного заявления, кто-то улыбался, когда я 10 лет назад говорил, что лучшие трештокеры — это россияне, особенно дагестанцы. Кто-то смеялся, когда я устраивал поединки между людьми из небоевого спорта. Кто-то улыбался и говорил, что это все ерунда, а сейчас на это смотрит вся страна. Поп-ММА — это тренд. И вот так много раз улыбались, а бац, оно все равно происходит.

Поэтому давайте сразу эту мысль не отвергать, а просто про себя сравним бой Перейра — Хилл и Минеев — Вагабов, и, наверное, многие согласятся, что если бы мы посмотрели бой Минеева — Вагабова, он был бы точно ничем не хуже. А посмотрим или нет? Не знаю. Пока Минеев дерется с [Константином] Глуховым, а Вагабов провел со мной переговоры по телефону и, по сути, сообщил, что драться готов. Речь шла про кикбоксинг, но я думаю, что если дело дойдет до ММА, то ММА с еще большей энергией сегодня примут, так как аудитория ММА — наиболее многочисленная в стране».

Перейра победил Хилла нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Вагаб Вагабов
Владимир Минеев
Джамал Хилл
Камил Гаджиев
ММА
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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