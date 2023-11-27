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AMC Fight Nights

Сегодня, 13:31

Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Исмаилова состоится в конце мая — начале июня»

Гаджиев сообщил, что бой Минеева и Исмаилова может состояться в конце весны 2024 года
Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бой по правилам бокса между действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и Магомедом Исмаиловым (18-3) может состояться мае или июне 2024 года.

«Не секрет, я хочу этот бой сделать в ближайшее время, в конце весны, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Объясню, с чем это связано. 10 марта начинается Рамадан, до Рамадана такой большой бой мы просто не успеем «качнуть». А после Рамадана, который закончится 10 апреля, Магомеду Исмаилову, конечно, нужно время, чтобы максимально восстановить потерянные за время Рамадана кондиции. Поэтому давайте ориентироваться на конец мая — начало июня. Но я поговорю об этом с Магой, и, конечно же, не только об этом. Восемь раундов, Москва, здоровенный стадион, бой по правилам бокса».

Исмаилов проиграл Минееву в реванше в турнире AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября 2021 года. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, хотя проиграл первые два раунда.

Источник: https://youtu.be/CH9JbzpvsVU?si=LfAPG5BlM3ZN5VEY&t=1258
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
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