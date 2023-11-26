Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 18:13

Пираев — о драке Алеева и Альфредо: «Я бы всадил Регбисту первым»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Мариф Пираев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Боец AMC Fight Nights Мариф Пираев прокомментировал драку между блогером Мухаммадом Носаевым (также известным как Альфредо Аудиторе) и основателем кулачной лиги Top Dog Данилом Алеевым по прозвищу Регбист.

10 ноября Альфредо и Регбист подрались в зале во время турнира AMC Fight Nights в Москве. В этот день в главном событии вечера Пираев провел поединок против Максима Буторина.

«Я лично знаю Альфредо, он — очень хороший парень, — сказал Пираев на подкасте MVP Media. — Но я считаю, что изначально, когда ему (Регбисту — Прим. «СЭ») руку протянул, ну, как я поступил бы... Например, я человеку руку протягиваю, секунд 10 он мне руку не дает — это неуважение. Я бы... Альфредо нужно было ему самому засадить. И все. Нет, а что? Дай руку, а потом уже поговорите где-то там, что-то решите. А вот так... Это как-то унизительно, когда тебе руку не дают. Потом же видели, что Альфредо его подкинул и пару раз сунул ему, губу разбил или что».

«Конфликт между ними? Он (Альфредо — Прим. «СЭ») не задел честь и достоинство, родных. Человек тебе руку дает. Дай ему руку, а потом делайте, что хотите. Там при всех на камерах тебе руку не дают... Там ему сто процентов надо было ему дать. И все. И даже это все забыли бы. А получается, тот его нежданул. Им нужно один на один выскочить. Думаю, Регбист не выскочит никогда в жизни. Альфредо напихает».

Пираев в последнем поединке победил Максима Буторина удушающим приемом во втором раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 122, который состоялся 10 ноября в Москве.

1
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Камил Гаджиев: «Когда у Минеева погиб брат, Исмаилов позвонил мне и взял Вовин номер»