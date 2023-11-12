Менеджер Нурмагомедова: «Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача»

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова прокомментировал положительный допинг-тест, сданный спортсменом.

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы. Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. У россиянина было предписание на использование препарата, но он не подал заявку на TUE (исключения для терапевтического использования). Нурмагомедов также оштрафован на 50 тысяч долларов.