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Сегодня, 23:03

Шлеменко объяснил, почему называет жителей России русскими, а не россиянами

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко объяснил, почему правильно называть жителей России русскими, а не россиянами. 

«Что такое слово россиянин? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Борисом Ельциным? Что за эпоха была у нас в жизни была? Мы стали колонией, и все что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообазначение «россиянин», мне больше нравится «русский». И это лучше подходит, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ».  Опять же, приезжая в Америку, мы там русские, а не россияне. Да, ты можешь и так перевести, и так. Я понимаю, что хоть как могу перевести, но реальный перевод, который закладывает этот смысл, он именно вот так звучит. Ну что теперь? У нас многонациональный русский народ. Вот и все. Я говорю как есть. Я считаю, что так правильно называть. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что это не наше. Что такое вообще россиянин? Вообще не понимаю. Русский! Россиянин — нет».

«Русский, в первую очередь, тот, кто думает и говорит на русском. И нас что объединяет? Опять же, это нужно помнить. Всех кого ты перечислил, и кавказцы, и буряты, и так далее, они все имеют свой язык. Но общаемся-то мы на каком, живем-то мы где? В России. Дом наш — Россия. Общаемся мы на русском языке. Понимаем мы друг друга на русском языке», — добавил Шлеменко.

В последнем поединке, который состоялся 21 июля на турнире SFC 8 в Омске, Шлеменко удушающим приемом в первом раунде выиграл у бывшего бойца UFC Алекса Оливейры. 

Александр Шлеменко
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