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Сегодня, 07:07

Шлеменко показал архивное фото со Стриклендом: «Помним Шона совсем молодым бойцом!»

Давид Хачатрян
Шон Стрикленд.
Фото Соцсети
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (63-15) поздравил Шона Стрикленда (28-5) с завоеванием чемпионского пояса UFC в среднем весе. Несколько лет назад американец ходил на спарринги в калифорнийский филиал авторской школы единоборств имени Шлеменко.

«Столько лет прошло... Помним Шона Стрикленда совсем молодым бойцом! Что его отличало еще тогда, он очень любил спарринги! Когда не хватало спарринг-партнеров, звонили Шону и он не раз нас выручал, помогал в подготовке. Поздравляем нового чемпиона UFC! Он заслужил эту победу в первую очередь благодаря своему бойцовскому характеру!!!» — написал Шлеменко в соцсетях.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Александр Шлеменко
Шон Стрикленд
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