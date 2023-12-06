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Сегодня, 20:52

Шлеменко — о реваншах: «В плюсе тот, кто забрал последний бой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о реваншах в ММА.

Российский боец провел шесть реваншей. В одном двухматчевом противостоянии он дважды победил, в четырех — соперники держали по одной победе, и один раз Шлеменко проиграл два боя.

«Для проигравших реванш имеет смысл. При счете 1:1 всегда считается по последнему действию. В плюс е тот, кто забрал последний бой», — цитирует бойца Metaratings.ru.

15 декабря на турнире RCC 37-летний Шлеменко проведет повторный бой с Александром Иличем. В первом поединке в августе 2022 года победу одержал сербский боец.

Источник: Metaratings.ru.
Bellator (Беллатор)
Александр Шлеменко
ММА
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