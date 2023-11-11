Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода за положительный допинг-тест

Российский боец, действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) сдал положительный допинг-тест.

Как сообщает BJPENN.com, спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

Также, по данным источника, Примус теперь будет участвовать в «Гран-при Bellator» в легком весе, а Нурмагомедов будет лишен титула чемпиона в легком весе.

Журналист Ариэль Хельвани сообщает, что у россиянина было предписание на использование препарата, но он не подал заявку на TUE (Исключения для терапевтического использования). Нурмагомедов оштрафован на 50 тысяч долларов.