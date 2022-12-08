Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:58

Мухаммад Мокаев сравнил себя с Джоном Джонсом

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

22-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) уверен, что только Джон Джонс (26-1) добился в свои 22 года того же, что и он. Об этом он написал в Twitter, отвечая на критику одного из пользователей.

— Я не думаю, что ты настоящий дагестанец. Ты не знаешь, как сделать себя известнее. Тебе нужно посмотреть историю Хабиба. Это пойдет тебе на пользу.

— Я не буду смотреть чью-либо историю. Ни с кем меня не сравнивай! Сравнивай с другими бойцами, когда им было 22 года! Кроме легендарного Джона Джонса нет бойцов, которые сделали бы то, что сделал я.

Мокаев в прошлом бою одолел 32-летнего канадского бойца Малкольма Гордона (14-6) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Джон Джонс
UFC
ММА
0
Читайте также
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Майкл Биспинг назвал бой, который может стать классикой UFC