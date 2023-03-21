0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:32

47-летний дагестанский боец бросил вызов Штыркову: «Удосрочу в 4-5 раунде»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

47-летний дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) заявил о желании возобновить карьеру и считает, что готов провести бой против Ивана Штыркова (21-2). Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— Недавно я смотрел поединок по боксу между Исмаиловым и Штырковым. Где-то в интернете я прочитал, что это битва двух химзаводов. Одним словом — столкнулись два химзавода. Я пришел к выводу, что я могу их обоих досрочно победить. Что Исмаилова, что Штыркова. Но мне на данный момент интересен бой со Штырьковым. Я хочу его удосрочить. Я знаю силу своего удара и видел, как бьет Штырков. Я думаю, от моих ударов Штыркову будет очень больно. А потом посмотрим, кто захочет со мной подраться. Когда я вижу, как спортсмены подготавливаются, как дерутся, есть намерение выступать, показать себя, в какой я форме. Я настроен.

— Вы посмотрели бой Исмаилова и Штыркова. Если говорить о Штыркове, как бы вы охарактеризовали его бокс?

— Я смотрел их бой. В первом раунде они, по-моему, сдулись оба. В буквальном смысле сдулись, и я уже понял по первому раунду, когда они побоксировали, что поединок будет идти до конца, так и получилось. По мнению судей, по очкам выиграл Исмаилов. Я думаю, я смогу Штыркова в четвертом-пятом раунде удосрочить нокаутом.

— Он же действующий боец, в хорошей форме находится.

— Понятно, что он действующий боец, однако у него нет того, что есть у меня. Он, в первую очередь, медлительный. Удары у него не такие хлесткие, как у боксеров. Он больше толкает. Из-за этого я хотел бы себя проверить.

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.

0
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колби Ковингтон: «Чимаев пошел против собственной религии»