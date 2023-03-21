47-летний дагестанский боец бросил вызов Штыркову: «Удосрочу в 4-5 раунде»

47-летний дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) заявил о желании возобновить карьеру и считает, что готов провести бой против Ивана Штыркова (21-2). Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— Недавно я смотрел поединок по боксу между Исмаиловым и Штырковым. Где-то в интернете я прочитал, что это битва двух химзаводов. Одним словом — столкнулись два химзавода. Я пришел к выводу, что я могу их обоих досрочно победить. Что Исмаилова, что Штыркова. Но мне на данный момент интересен бой со Штырьковым. Я хочу его удосрочить. Я знаю силу своего удара и видел, как бьет Штырков. Я думаю, от моих ударов Штыркову будет очень больно. А потом посмотрим, кто захочет со мной подраться. Когда я вижу, как спортсмены подготавливаются, как дерутся, есть намерение выступать, показать себя, в какой я форме. Я настроен.

— Вы посмотрели бой Исмаилова и Штыркова. Если говорить о Штыркове, как бы вы охарактеризовали его бокс?

— Я смотрел их бой. В первом раунде они, по-моему, сдулись оба. В буквальном смысле сдулись, и я уже понял по первому раунду, когда они побоксировали, что поединок будет идти до конца, так и получилось. По мнению судей, по очкам выиграл Исмаилов. Я думаю, я смогу Штыркова в четвертом-пятом раунде удосрочить нокаутом.

— Он же действующий боец, в хорошей форме находится.

— Понятно, что он действующий боец, однако у него нет того, что есть у меня. Он, в первую очередь, медлительный. Удары у него не такие хлесткие, как у боксеров. Он больше толкает. Из-за этого я хотел бы себя проверить.

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.