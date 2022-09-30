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ММА

Сегодня, 14:24

6-7 октября в Красногорске пройдет Кубок России по ММА

Отдел единоборств «СЭ»

С 6 по 7 октября в СК «Аквариум» в подмосковном Красногорске состоится Кубок России по ММА.

Участие в нем примут лучшие спортсмены со всей России, победители федеральных округов, чемпионы России, Европы и мира. Впервые в истории отечественного ММА в Кубке примут участие девушки.

«Рад, что Кубок России пройдет в Подмосковье, и очень многие желающие смогут посмотреть на профессионализм наших спортсменов. Вход на мероприятия свободный, поэтому мы надеемся на поддержку фанатов ММА и любителей спорта. Кубок России — важный турнир, так как у тех ребят, у которых что-то не получилось на чемпионате России, есть второй шанс проверить свои силы», — заявил президент Союза ММА Федор Емельяненко.

ММА
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