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Сегодня, 20:15

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Вагабов — Николсон, Романкевич — Каримов и другие бои

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Вагаб Вагабов и Алекс Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

30 сентября в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

Основной кард турнира:

Вагаб Вагабов (105 кг, Россия) — Алекс Николсон (100,45 кг, США)

Петр Романкевич (104,5 кг, Белоруссия) — Ислам Каримов (140,4 кг, Россия)

Артем Тарасов (84 кг, Россия) — Святослав Коваленко (84 кг, Россия)

Даниял Эльбаев (145,3 кг, Россия) — Хадис Ибрагимов (110,4 кг, Россия)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира.

Вагаб Вагабов&nbsp;&mdash; Алекс Николсон. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Вагабов — Николсон. Прямая трансляция

Видеотрансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ, начало — в 23.30 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет вечер единоборств в прямом эфире.

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