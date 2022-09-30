«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Вагабов — Николсон, Романкевич — Каримов и другие бои

30 сентября в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

Основной кард турнира:

Вагаб Вагабов (105 кг, Россия) — Алекс Николсон (100,45 кг, США)

Петр Романкевич (104,5 кг, Белоруссия) — Ислам Каримов (140,4 кг, Россия)

Артем Тарасов (84 кг, Россия) — Святослав Коваленко (84 кг, Россия)

Даниял Эльбаев (145,3 кг, Россия) — Хадис Ибрагимов (110,4 кг, Россия)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира.

Видеотрансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ, начало — в 23.30 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет вечер единоборств в прямом эфире.