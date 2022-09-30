Сегодня, 20:15
30 сентября в Москве состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
В главном бою вечера встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.
Основной кард турнира:
Вагаб Вагабов (105 кг, Россия) — Алекс Николсон (100,45 кг, США)
Петр Романкевич (104,5 кг, Белоруссия) — Ислам Каримов (140,4 кг, Россия)
Артем Тарасов (84 кг, Россия) — Святослав Коваленко (84 кг, Россия)
Даниял Эльбаев (145,3 кг, Россия) — Хадис Ибрагимов (110,4 кг, Россия)
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира.
Видеотрансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ, начало — в 23.30 (мск). Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по этой ссылке.
YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет вечер единоборств в прямом эфире.