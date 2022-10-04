Стерлинг обвинил Диллашоу в использовании допинга перед их боем на турнире UFC 280

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) выйдет на бой с ним, использовав допинг.

«Если бы мне пришлось делать прогноз, я бы поставил на то, что этот тип [Диллашоу] найдет какого-нибудь доктора или какую-нибудь микродозировку, — сказал Стерлинг в интервью Submission Radio. — Гарантирую, что он вновь найдет способ получить преимущество. Он делал так всю карьеру в UFC.

Не Антидопинговое агентство США нашло у него допинг, а Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. Антидопинговое агентство говорит, что тестировать на эритропоэтин слишком дорого. Ти Джей хорош, но он никогда не играл по-честному. Он один из величайших бойцов в истории легчайшего веса, но я не понаслышке знаю, что он стал таким, используя допинг».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.