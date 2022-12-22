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Сегодня, 19:50

Волкановски — о Магомедшарипове: «С нетерпением ждал боя с ним»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объяснил, почему расстроился, узнав, что россиянин Забит Магомедшарипов завершил карьеру бойца.

«Я с нетерпением ждал, что этот бой в конце концов состоится. Я хочу больших боев, а он был в одном шаге от боя за титул [UFC]. Получился бы громкий бой. Поэтому я расстроился, когда услышал, что он завершил карьеру», — cказал Волкановски в интервью Майклу Биспингу.

Следующим оппонентом Волкановски станет чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Бойцы возглавят турнир UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски
Забит Магомедшарипов
UFC
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