Волкановски пригласил самбиста в тренировочный лагерь для подготовки к Махачеву

Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски рассказал, что пригласил базового самбиста в свой тренировочный лагерь для подготовки к поединку против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.

«Трудно ли было найти самбиста в Австралии? В итоге, мы пригласили самбиста. Он был неуважителен во время разговоров, поэтому мы хотели преподать ему урок. Обычно я так себя не веду. Но говорил нам, мол: «Вам нужно делать то, нужно делать это...». И поэтому я ему быстро дал понять, что нам ничего не нужно. Обычно я не веду себя так на тренировках, но мне пришлось кое-что доказать», — сказал Волкановски на подкасте Майкла Биспинга.

«Не только мне пришлось отстаивать точку зрения, но и другим товарищам по команде, например, Крейгу Джонсу. Мы все дали ему понять, мол, приятель, действительно ли ты нам нужен?» — добавил боец.

Волкановски и Махачев возглавят турнир UFC 284, который пройдет 11 февраля в Перте (Австралия).