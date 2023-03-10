Гребнев: «Двалишвили является для меня фаворитом в бою с Яном»

Российский боец смешанного стиля Александр Гребнев поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Мераб Двалишвили — очень неудобный соперник для Петра. В преддверии поединка Мераб является для меня фаворитом, но не думаю, что он сможет одержать досрочную победу над Яном. Думаю, что их поединок завершится решением судей», — приводит слова Гребнева «Спорт День за Днем».

Поединок между бойцами пройдет на UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на воскресенье, 12 марта. 30-летний Ян проиграл два свои последних боя в UFC американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.