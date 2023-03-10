Волков — о поражении Гана: «Было ощущение, что Сирил немножко растерялся»

Российский боец UFC Александр Волков предположил, почему француз Сирил Ган проиграл бой с американцем Джоном Джонсом.

«Было ощущение, что Сирил Ган немножко растерялся, был не в своей тарелке. Возможно, из-за давления, соперника и высокого внимания к бою. Зал очень сильно поддерживал Джона Джонса и не поддерживал Сирила. У Гана было мало боев, в которых его не поддерживали. Он — хороший парень, за которого все болеют. Он всегда открыт, добрый, позитивный. В этот раз все было наоборот. В том числе это сыграло на Гане. Плюс Джон Джонс проделал очень хорошую домашнюю работу, разобрал оппонента. Он точно знал момент, когда нужно сделать проход, в какие моменты лучше подавить, атаковать. Использовал это, подловив Сирила на первой ошибке», — приводит Metaratings.ru слова Волкова.

Джонс дебютировал в тяжелом весе на турнире UFC 285 и одержал победу сабмишном в первом раунде над Ганом.