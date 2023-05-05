Алискеров: «Везде в соцсетях под любым постом пишут: «Хамзат Чимаев — реванш»

Российский дебютант UFC Икрам Алискеров рассказал, как на его карьеру повлияло поражение от Хамзата Чимаева.

«Это даже не на карьеру, а на жизнь влияет этот бой. Везде в соцсетях под любым постом пишут: «Хамзат Чимаев — реванш. Хамзат, Хамзат...» Везде пишут, это вообще при чем? Любой пост заходишь, там пишут: «Реванш, реванш, скоро реванш...» Именно это качают все время», — цитирует Sport24 Алискерова.

6 мая в Ньюарке Икрам Алискеров проведет дебютный бой в UFC с американцем Филом Хоусом.