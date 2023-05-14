КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:45

Алмейда: «Хабиб выигрывал в таком стиле, теперь такой стиль исповедую я»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Бразилец Жаилтон Алмейда прокомментировал победу над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком в главном поединке UFC on ABC 4.

«Хабиб выигрывал в таком стиле, и теперь такой стиль исповедую я. Все говорили, что этот парень самый опасный в дивизионе, что он нокаутирует меня, но он максимум шлепнул меня пару раз.

Он защитился от первого тейкдауна, но я подстроился. А когда я включаю свое давление в партере, никому со мной не управиться. Что дальше? Может быть, турнир в Абу-Даби или в Бразилии, неважно. Я хочу подраться еще с кем-нибудь, кто тяжело бьет, Таем Туйвасой», — сказал Алмейда.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Алмейды сабмишеном в первом раунде. На счету 31-летнего Алмейды 19 побед и два поражения, у 35-летнего Розенструйка 13 побед и пять поражений.

Алмейда провел в UFC пять боев и все выиграл досрочно. В прошлом поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде Шамиля Абдурахимова (20-8). Бой состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Жаилтон Алмейда
Жаирзиньо Розенструйк
UFC
0
Читайте также
ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алмейда победил Розенструйка в главном поединке UFC on ABC 4

UFC on ABC 4: Алмейда победил Розенструйка и другие результаты турнира