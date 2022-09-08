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Единоборства / ММА
ММА

8 сентября, 09:34

Артем Тарасов признался, что не видит угрозы в Коваленко перед боем

Виктория Кравченко

Боец поп-ММА Артем Тарасов рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Святославе Коваленко.

«У Святослава есть характер, выносливость, желание победить. Как таковых навыков у него мало. Вот в дзюдо есть система: белый и черный пояс. То у него около желтого пояса в ММА. Но у него габариты больше, чем у меня, больше меня весит. В этом он и сложен. Не вижу в нем никакой угрозы. Мы с тренерами подобрали подход к тренировкам, разбираем соперника еще до боя», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Бой Тарасова и Коваленко пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главной схватке турнире в Москве встретятся россиянин Вагаб Вагабов и американец Алекс Николсон.

РЕН ТВ покажет прямую трансляцию 30 сентября в 23.00 мск.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1021111-tarasov-rasskazal-chem-kovalenko-mozhet-byt-slozhen-v-boiu
Бокс
Артем Тарасов
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