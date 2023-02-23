Гусейнов: «О бое с Бархударяном узнал менее, чем три недели назад»

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов объяснил, почему согласился выйти в клетку против Давида Бархударяна, заменив травмированного Хасана Юсефи.

«Буквально за 18-20 дней до поединка мне поступило предложение. Я находился в зале и мне сказали, что нужна замена. Мы договорили на 95 кг. Сам я соперников никто не выбирал. Для меня это не проблема. Соперник серьезный и не предсказуемый, у нас с ним хорошие отношения. Покажем красивый бой. Это наша работа. Бывало и за сутки выходил. Нужно было выручить лигу. Мне уже 38 лет, ему 27. Давайте возраст тоже будем учитывать. Важен боевой опыт. Я выступаю с 2005 года, когда многие ребята не знали про спортзал, а только ходили на физкультуру. Я же выступал вместе с Федором Емельяненко, Андреем Семеновым, Багой Агаевым, Амаром Сулоевым и другими известными бойцами. Я не могу сказать, что я выиграю или проиграю. Все зависит от воли Аллаха. Но настрой у меня хороший, несмотря на 12-часовой перелет», — приводит слова Гусейнова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Гусейнов проведет бой против Бархударяна 23 февраля на турнире AMC Fight Nights 118. Бойцы выступят в промежуточном весе, поскольку Артур вышел на замену. В прошлом году Гусейнов потерпел два поражения и один поединок завершил вничью.