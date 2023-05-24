Арутюнян — о проблемах Александра Емельяненко со здоровьем: «Могу предложить, что это некий пиар-ход»

Глава лиги «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал о текущем состоянии здоровья Александра Емельяненко.

«Александр действительно медленно ходит, и когда он дрался на «Нашем Деле» против Артема Тарасова, он тоже медленно ходил, но одержал победу. Я могу предположить, что это некий пиар-ход со стороны Александра. Все привыкли видеть его в прозябающей форме, и на этот раз он решил показать своим хейтерам, что есть еще порох в пороховницах», — приводит «КП Спорт» слова Арутюняна.

В пятницу, 26 мая, Емельяненко проведет поединок против блогера Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.