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Сегодня, 07:38

Рэнди Кутюр назвал бойца, с которым Нганну должен подраться в PFL

Давид Хачатрян
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Член Зала славы UFC, бывший чемпион лиги в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюр (19-11) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) должен дебютировать в PFL в бою с обладателем титула Анте Делией (23-5).

«Анте Делия с блеском выиграл прошлогодний турнир и был очень высоко разрекламирован, когда мы его подписали, — сказал Кутюр в интервью MMA Junkie Radio. — Он тяжело справлялся с форматом в самом начале, но я думаю, что он с этим справился.
Он понял, что ему нужно делать на тренировках, в подготовке и планировании поединка, чтобы пройти весь регулярный сезон, выйти в плей-офф и стать чемпионом. Я хотел бы увидеть его бой с Нганну. Анте Делия — настоящий боец. Он крепкий, хорошо подготовленный боец. Фрэнсис Нганну и Анте Делия — это отличный бой. Я бы на это посмотрел, и я бы заплатил деньги за просмотр этого боя».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Делия в прошлом году выиграл титул чемпиона PFL в тяжелом весе и турнир с общим банком в миллион долларов.

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