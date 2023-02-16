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Сегодня, 13:31

Асхабов прокомментировал возможный бой Чимаева с Уиттакером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Непобежденный чеченский боец UFC Хусейн Асхабов прокомментировал возможный поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера в среднем весе и назвал в нем вероятного победителя.

«Конечно, это был бы очень интересный бой. Для Хамзата это хороший бой. Уиттакер — ударник, а Хамзат хорошо борется. Думаю, что Хамзат у него выиграет, как обычно», — приводит слова Асхабова MMA.Metaratings.ru.

После турнира UFC в Австралии Чимаев бросил вызов Уиттакеру, а австралиец его принял. Ранее соперники могли провести бой на UFC 284, но Чимаев отказался лететь в Австралию.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/askhabov-prokommentiroval-vozmozhnyi-boi-chimaeva-s-uittakerom-228305/
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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