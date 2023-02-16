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Сегодня, 14:00

Хусейн Асхабов: «Не забудем слова Топурии, пока его не настигнем. Он по-любому извинится»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Хусейн Асхабов рассказал, что Илия Топурия пока не выходил с ним на связь. Около года назад Асхабов заявил, что Топурии придется извиниться за слова, сказанные в адрес Мовсара Евлоева.

— Знаешь, никогда в жизни не было такого, что чеченцы, ингуши оставляли такие оскорбления, поступки, — сказал Асхабов «СЭ». — Хоть это через год, через два года. Пройдет 10 лет — мы никогда не забудем эти слова, пока мы его не настигнем. Конечно, любой человек извинится за такие слова.

— Если Мовсар просто побьет Топурию в клетке, на этом инцидент будет исчерпан?

— Он извинится. Он по-любому извинится.

Илия Топурия и Мовсар Евлоев конфликтовали в «Твиттере», после того как бойцов свели матчмейкеры UFC. При этом грузинский боец неоднократно оскорблял россиянина. Поединок в итоге не состоялся.

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