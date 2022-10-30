Белал Мухаммад рассказал, насколько тяжелые тренировки у Хабиба Нурмагомедова

34-летний полусредневес Белал Мухаммад (22-3) раскрыл подробности тяжелых тренировок Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Этот парень не знает, что такое усталость, — отметил Мухаммад в интервью ESPN. — На тренировке мы переходим к грэпплингу после спарринга, а затем он говорит мне: «Иди в октагон». Он ставит меня у сетки в положении снизу. Такое ощущение, словно он меня топит. Я выдохся, и он говорит: «У тебя три минуты планки».

Я сижу, с меня капает пот, поворачиваюсь направо и вижу Ислама [Махачева]. Он говорит мне: «Хабиб не знает усталости». Между такими тренировками нужен отдых, потому что они настолько тяжелые, что мое тело дает сбой на половине занятия».

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.