Bellator 291: Амосов победил Сторли и другие результаты турнира

В Дублине, Ирландия, завершился турнир Bellator 291, в главном бою которого Ярослав Амосов (27-0) уверенно одолел в реванше Логана Сторли (14-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и защитил титул чемпиона.

Приводим результаты всех боев турнира.

Полусредний вес: Ярослав Амосов (Украина) победил Логана Сторли (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Джереми Кеннеди (Канада) победил Педро Карвальо (Португалия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Брайс Логан (США) победил Питера Куилли (Ирландия) — ТКО, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Шинейд Кавана (Ирландия) победила Джанэй Хардинг (Австралия) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Киаран Кларк (Ирландия) победил Леонардо Синиса (Греция) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Карл Мур (Северная Ирландия) победил Мацея Ружански (Польша) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Майк Шипман (Англия) победил Чарли Уорда (Ирландия) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Олег Попов (Россия) победил Гекхана Сарикама (Турция) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Норберт Новеньи-мл (Венгрия) победил Энди Манзоло (Эстония) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Брайан Мур (Ирландия) победил Луку Айовина (Италия) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Ричи Смаллен (Ирландия) победил Петра Недзельски (Польша) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Дарра Келли (Ирландия) победил Лиама Маккракена (Франция) — ТКО, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Асаэль Аджоудж (Франция) победил Дорваля Джордана (Англия) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Хасан Магомедшарипов (Россия) победил Рафаэля Хадсона (Бразилия) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Йена Бишоп (США) победила Элину Каллиониду (Греция) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Кенни Мохоноана (Ирландия) победил Крэйга Макинтоша (Шотландия) — ТКО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Дмитрий Гриценко (Украина) победил Даниэля Скатицци (Италия) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Стивен Хилл (Англия) победил Джоэла Куаджу (Франция) — Сабмишн, 2-й раунд.