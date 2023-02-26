Bellator 291: Амосов победил Сторли и другие результаты турнира

Сегодня, 07:25
В Дублине, Ирландия, завершился турнир Bellator 291, в главном бою которого Ярослав Амосов (27-0) уверенно одолел в реванше Логана Сторли (14-2) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) и защитил титул чемпиона.
Приводим результаты всех боев турнира.
Полусредний вес: Ярослав Амосов (Украина) победил Логана Сторли (США) — Единогласное решение судей.
Полулегкий вес: Джереми Кеннеди (Канада) победил Педро Карвальо (Португалия) — Единогласное решение судей.
Легкий вес: Брайс Логан (США) победил Питера Куилли (Ирландия) — ТКО, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Шинейд Кавана (Ирландия) победила Джанэй Хардинг (Австралия) — Единогласное решение судей.
Промежуточный вес: Киаран Кларк (Ирландия) победил Леонардо Синиса (Греция) — Единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Карл Мур (Северная Ирландия) победил Мацея Ружански (Польша) — Единогласное решение судей.
Средний вес: Майк Шипман (Англия) победил Чарли Уорда (Ирландия) — Единогласное решение судей.
Тяжелый вес: Олег Попов (Россия) победил Гекхана Сарикама (Турция) — Единогласное решение судей.
Средний вес: Норберт Новеньи-мл (Венгрия) победил Энди Манзоло (Эстония) — ТКО, 1-й раунд.
Легчайший вес: Брайан Мур (Ирландия) победил Луку Айовина (Италия) — Раздельное решение судей.
Полулегкий вес: Ричи Смаллен (Ирландия) победил Петра Недзельски (Польша) — Раздельное решение судей.
Полулегкий вес: Дарра Келли (Ирландия) победил Лиама Маккракена (Франция) — ТКО, 3-й раунд.
Полулегкий вес: Асаэль Аджоудж (Франция) победил Дорваля Джордана (Англия) — Единогласное решение судей.
Полулегкий вес: Хасан Магомедшарипов (Россия) победил Рафаэля Хадсона (Бразилия) — ТКО, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Йена Бишоп (США) победила Элину Каллиониду (Греция) — Единогласное решение судей.
Полулегкий вес: Кенни Мохоноана (Ирландия) победил Крэйга Макинтоша (Шотландия) — ТКО, 1-й раунд.
Полусредний вес: Дмитрий Гриценко (Украина) победил Даниэля Скатицци (Италия) — Единогласное решение судей.
Полусредний вес: Стивен Хилл (Англия) победил Джоэла Куаджу (Франция) — Сабмишн, 2-й раунд.