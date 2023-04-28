Боец ММА Василевский считает, что Павлович ментально готов драться за титул UFC

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что тяжеловес Сергей Павлович ментально готов оспорить титул UFC в тяжелом весе.

Чемпионом дивизиона является Джон Джонс, который завладел поясом на турнире UFC 285 в марте.

«Он побил всех, и сейчас Сергей ментально подошел к бою за пояс. Павлович мог побить и Оверима в первом бою в UFC, но тогда Сергей сгорел. Потому что он в UFC, потому что это Оверим. Он уступил ему в своей голове», — цитирует Василевского «КП Спорт».

23 апреля Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Эта победа позволила россиянину подняться на второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. На данный момент 30-летний спортсмен идет на серии из шести побед нокаутами в первых раундах. Всего на счету Павловича 18 побед и одно поражение.