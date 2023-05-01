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Сегодня, 14:07

Ирина Алексеева: «Нормальные люди матерятся»

Давид Хачатрян
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32-летняя боец UFC Ирина Алексеева (5-1) прокомментировала свое интервью после боя со Стефани Эггер (8-4) на UFC Fight Night 223, где она по-русски материлась.

«Уже многие пишут, что это шедевр, — приводит слова Алексеевой matchtv.ru. — Где-то 90% людей кайфанули, но и есть те, кто критикует. Но мне на самом деле безразлично. Это мои ощущения на тот момент, поэтому я так и сказала. Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей. Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерится, но корчит из себя святош. А я такая, какая есть. Кому нравлюсь — мне это приятно. Кому нет... Да не смотрите. Что вы? Мне безразлично. Я к этому нормально отношусь — у каждого есть свое мнение».

Алексеева дебютировала в UFC с победы над Эггер. Россиянка победила сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 29 апреля на на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://beta.matchtv.ru/boxing/matchtvnews_NI1880684_Normalnyje_ludi_materatsa_no_kto_to_stroit_iz_seba_svatosh_Mne_ni_kapli_ne_stydno_za_slova_Aleksejeva__ob_intervju_posle_debuta_v_UFC&#8203;
Ирина Алексеева
UFC
ММА
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