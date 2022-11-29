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Брайс Митчелл: «Не верю в науку, верю в Бога. Мы не произошли от обезьян»

Боец UFC Брайс Митчелл раскритиковал научное знание
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец полулегкого веса UFC Брайс Митчелл раскритиковал научное знание.

«Люди так реагируют на мои высказывания, как будто я что-то должен им доказать, — сказал боец на подкасте «Champ and The Tramp». — Это не мне нужно доказывать. Это нужно доказывать тем, кто говорит про Большой взрыв, кто говорит, что Земля вращается со скоростью тысячу миль в час, кто говорит, что Солнце находится от нас в 93 миллионах миль.

Я верю в то, что Солнце маленькое, что оно ближе к нам, чем говорят. Думаю, оно тех же размеров, что и Луна. Если вы посмотрите в небо, они одного и того же размера, вы думаете, это совпадение? Одного размера и при этом солнце от нас в 93 миллионах миль, а Луна сколько-то там, но гораздо меньше? (384 400 км — Прим. «СЭ»).

Никто не был на Луне и никто не был на Марсе, и никто не передвигался там на гребаном марсоходе. Они привезли все это дерьмо в пустыню, сделали фотошоп и наложили красный эффект: «О, это Марс». Нет, ***, это не Марс.

Человек может верить в одну из двух вещей. Вера в Бога или вера в науку. Я верю в Бога, потому что наука — это дерьмо собачье. Наука — это сплошное вранье, она не может доказать, что все появилось из-за Большого взрыва, что мы произошли от обезьян — это все придумано. Самая главная уловка, которая удалась Сатане — это заставить мир поверить в то, что его не существует. И как ему это удалось? Через NASA».

10 декабря Митчел подерется с Илией Топурией на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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