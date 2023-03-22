Рафаэль Физиев: «Хочу вернуться через 5-6 месяцев»

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев поделился желаемой датой возвращения в клетку.

«Думаю, через 5-6 месяцев — это хороший вариант, — сказал боец на шоу The MMA Hour. — Я только как два дня вернулся домой, все еще под джетлагом. Не понимаю, что говорит мне семья... Не открываю телефон, много сообщений от друзей, не ответил пока никому. Я до сих пор думаю о прошедшем бое. В Рамадан буду тренироваться один раз в день, после захода солнца. Солнце зашло, попил воды, и одна тяжелая тренировка. Днем не буду тренироваться».

19 марта Физиев проиграл Гэтжи решением большинства на турнире UFC 286 в Лондоне.