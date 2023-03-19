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Сегодня, 09:38

Боец UFC Жумагулов считает, что Физиев победил Гейджи на UFC 286

Руслан Минаев
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Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился эмоциями после UFC 286.

«Насчет Рафы — честно, даже не ожидал такого результата, был уверен, что он выиграет. Но это ММА, Гейджи его просто переиграл. А по Эдвардсу с Усманом, мое мнение — Камару выиграл, хотя друзья говорят, что победил Леон. Каждый по-разному смотрел бой, так постоянно бывает. Осилит ли Махачев Эдвардса? Все возможно», — цитирует бойца «РБ Спорт».

Леон Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.

Источник: РБ Спорт
Джастин Гейджи
Камару Усман
Леон Эдвардс
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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