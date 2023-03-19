Шаблий: «Формат Гран-при у ACA лучше, чем у Bellator»

Российский боец Александр Шаблий сравнил ACA и Bellator и назвал преимущество российской лиги.

«В каждой лиге есть свои плюсы. На сегодняшний день Bellator — одна из ведущих организаций мира. Конкретно в моем Гран-при собраны одни из самых лучших бойцов в мире. Но если взять, если мне нравится формат проведения Гран-при, он лучше у ACA, потому что здесь претендент на первом этапе встречается с чемпионом. Мне это очень нравится. Хороший вариант, потому что два боя я провел со вторыми номерами лиги. В прошлый раз был Брент Примус, а сейчас Тофик Мусаев. То есть, я уже претендент», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

На данный момент в Bellator проходит Гран-при в легком весе, в котором принимает участие Шаблий. Он вышел в полуфинал турнира, в котором сразится с победителем пары Эй Джей Макки — Патрик Фрейра.