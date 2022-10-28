Бой Гончарова с Вахаевым пройдет 23 декабря

Российский боец Евгений Гончаров в социальных сетях объявил дату нового боя против соотечественника Мухумата Вахаева. Поединок пройдет 23 декабря в рамках турнира ACA 110 в Москве на «ЦСКА Арене».

Первый бой между Гончаровым и Вахаевым состоялся в феврале 2020 года на турнире ACA 104. Тогда Вахаев одержал победу удушающим приемом в 3-м раунд.

В сентябре Гончаров нокаутировал американца Тони Джонсона. Теперь на его счету 17 побед и 3 поражения.

В своем последнем поединке Вахаев победил Дениса Смолдарева. Теперь на его счету 11 побед, 4 поражения и 1 ничья.