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Сегодня, 02:58

Бой Гончарова с Вахаевым пройдет 23 декабря

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Евгений Гончаров в социальных сетях объявил дату нового боя против соотечественника Мухумата Вахаева. Поединок пройдет 23 декабря в рамках турнира ACA 110 в Москве на «ЦСКА Арене».

Первый бой между Гончаровым и Вахаевым состоялся в феврале 2020 года на турнире ACA 104. Тогда Вахаев одержал победу удушающим приемом в 3-м раунд.

В сентябре Гончаров нокаутировал американца Тони Джонсона. Теперь на его счету 17 побед и 3 поражения.

В своем последнем поединке Вахаев победил Дениса Смолдарева. Теперь на его счету 11 побед, 4 поражения и 1 ничья.

ММА
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