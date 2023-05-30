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Сегодня, 15:23

Брайс Митчелл ответил Евлоеву: «Как насчет подраться 5 августа?»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайс Митчелл (15-1) готов провести бой с россиянином Мовсаром Евлоевым (17-0) 5 августа на UFC Fight Night в Нэшвилле, США.

«Привет, Мовсар. Я слышал, ты все еще хочешь драться со мной, и это здорово, ведь я в поисках соперника. Как насчет 5 августа в Нэшвилле?» — сказал Митчелл в соцсетях.

Накануне Евлоев обратился к Митчеллу, предложив ему провести поединок до конца года.

Евлоев должен был провести бой с Митчеллом 6 мая на UFC 288, но американец получил травму. Тогда Евлоев встретился с дебютантом Диего Лопесом (21-6), которого победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

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