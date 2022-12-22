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Сегодня, 15:01

Эй Джей Макки: «Я всегда хотел подраться в Японии и ударить ногой по голове»

Бывший чемпион Bellator Эй Джей Макки сообщил, что он фанат лиги Pride
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) сообщил, что он фанат лиги Pride, поэтому ждет не дождется момента нанести соккер-кик Роберто де Соузе (14-1) в совместном турнире Bellator и Rizin.

«Как только я услышал об этой возможности, я тут же вписался, — сказал Макки Sports Illustrated. — Я и раньше говорил об интересе выступить в Японии, когда участвовал в турнире World Grand Prix в полулегком весе. Помню, как в свое время я смотрел Pride, видел Рэмпейджа [Джексона] и Шогуна [Руа]... Я всегда хотел подраться в Японии и ударить кого-нибудь ногой по голове».

Макки встретится с 33-летним бразильцем из лиги Rizin Соузой 31 декабря в совместном турнире Bellator и Rizin на «Сайтама Супер Арене» в Сайтаме, Япония.

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