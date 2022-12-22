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Сегодня, 14:49

Экс-чемпион мира по боксу бросил вызов Нейту Диасу

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер (34-4) заявил, что он один из лучших боксеров в истории.

«Я не считаю, что я один из элитных боксеров. Я один из величайших в истории, — сказал Бронер в подкасте Last Stand. — Когда я завершу карьеру, я навсегда останусь в истории. И я намерен добиться большего. Продолжайте следить за мной».

Следом Бронер в соцсетях сообщил, что готов поприветствовать экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13) в боксе.

«Нейт Диас, если ты хочешь побоксировать, я к твоим услугам. Давай сделаем это! Если он готов, то и я готов. Это было бы весело. Черт возьми, мы можем закатить шоу», — добавил Бронер.

Бронер следующий бой проведет против украинца Ивана Редкача (23-6) в феврале 2023-го.

Диас победил Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это был его последний бой в UFC по контракту.

Джанлуиджи Доннарумма
Нейт Диас
UFC
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