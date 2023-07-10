Бывший тренер Павловича заявил, что в UFC хотят как можно дольше оттягивать титульный шанс бойца

Российский тренер Артем Бэра, раньше работавший с тяжеловесом Сергеем Павловичем, оценил ситуацию, в которой оказался его бывший подопечный, оставшийся без свободных соперников в своем дивизионе.

«В сложившейся ситуации Сергею остается только ждать победителя Джон Джонс — Стипе Миочич, если никто из них не завершит карьеру. Или победителя боя Сирил Ган — Сергей Спивак и драться за пояс. Еще возможно возвращение Тома Аспиналла в титульную гонку, которому нужно пройти Марчина Тыбуру и сделать реванш с Кертисом Блэйдсом, потому что у них получился непонятный бой. Это в том случае, если Блэйдс пройдет Жаилтона Алмейду. Другой вариант в случае победы Аспиналла в июне, подраться с ним за временный пояс в октябре, но ждать в любом случае надо долго. Это не очень хорошо. Или так же за временный пояс подраться с победителем Ган — Спивак, но тут уже надо ждать дольше. На самом деле развитие событий может быть разным. Сергею нет смысла драться с теми, кто сейчас свободен, ему нужно драться за титул. Умышленно ли в UFC создали такую ситуацию или нет, я не могу сказать, но можно понять, что в лиге хотят как можно дольше оттягивать шанс Сергея на титул. Им нужен медийный чемпион. Тот, кто будет продавать трансляции в Америке. У Сергея высокий шанс стать чемпионом, но продавать много трансляций он пока не может, поэтому остается ждать. Думаю, в UFC тоже понимают, что выбора нет уже и надо Сергею давать бой за титул все-таки шесть нокаутов в первом раунде», — приводит слова Бэра MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Павловича 18 побед в ММА и 1 поражение.