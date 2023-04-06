Чемпион Bellator Немков об Александре Емельяненко в Fedor Team: «Ты не заставишь человека не пить»

Чемпион Bellator Вадим Немков заявил, что не видит смысла в переходе Александра Емельяненко в команду его брата Федора Емельяненко — Fedor Team.

«Даже если он попадет к нам в команду, ты не заставишь человека не пить, — цитирует Немкова ТАСС. — Мы же не будем за ним ходить, всю дорогу следить. У нас такого нет, у нас у каждого своя голова на плечах. Если хочешь напиться за десять дней до боя — иди пей, напейся, твое желание.

Но как ты драться будешь? По твоей же голове бить будут. Взрослого человека невозможно заставить, если только закрыть его в зале и приносить ему туда еду, чтобы он тренировался там и никуда не выходил. Хотя, есть такая поговорка — свинья везде грязь найдет».

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года на турнире «Бойцовсокого клуба РЕН ТВ», Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.