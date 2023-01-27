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Сегодня, 19:22

Самат Абдырахманов: «Мой отец всегда контролировал меня, мне приходилось вырывать страницы в дневнике»

Алина Савинова
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Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Самат Абдырахманов ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с отцом.

«Отец был добрый, но он всегда контролировал меня, постоянно проверял дневник. Я помню в пятом-шестом классе, когда мне в дневнике красной ручкой писали замечания, вырывал страницы дневника и приносил чистый дневник отцу. Но он все равно понимал как-то. А когда меня отчислили из колледжа, он просто отругал меня, ничего жесткого не было. Мама хотела, чтобы я был хирургом», — цитирует Абдырахманова Metaratings.ru.

23-летний боец завоевал титул чемпиона Hardcore Boxing на турнире 25 декабря, одержав победу над Элвином Леоном Брито.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/samat-kyrgyz-moi-otec-kontroliroval-menya-mne-prikhodilos-vyryvat-stranicy-v-dnevnike-223212/
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