Самат Абдырахманов: «Мой отец всегда контролировал меня, мне приходилось вырывать страницы в дневнике»

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Самат Абдырахманов ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с отцом.

«Отец был добрый, но он всегда контролировал меня, постоянно проверял дневник. Я помню в пятом-шестом классе, когда мне в дневнике красной ручкой писали замечания, вырывал страницы дневника и приносил чистый дневник отцу. Но он все равно понимал как-то. А когда меня отчислили из колледжа, он просто отругал меня, ничего жесткого не было. Мама хотела, чтобы я был хирургом», — цитирует Абдырахманова Metaratings.ru.

23-летний боец завоевал титул чемпиона Hardcore Boxing на турнире 25 декабря, одержав победу над Элвином Леоном Брито.