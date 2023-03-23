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ММА

23 марта, 23:02

Чемпион Top Dog уверен, что Дацик победит Джонсона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпион Top Dog Наим Давудов уверен, что Вячеслав Дацик победит американца Кевина Джонсона.

«У Дацика агрессивный стиль, он пытается попасть своей правой рукой. Я думаю, что ему не составит труда одержать победу над Джонсоном. Я думаю, что Дацик выиграет нокаутом. Думаю, что своей фирменной правой рукой он пойдет вперед и выиграет бой досрочно. Я бы не сказал, что у него техничный соперник. Просто груда мышц, наверное, больше», — приводит РЕН ТВ слова Давудова.

Поединок Дацика и Джонсона состоится 31 марта на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1087643-chempion-top-dog-uveren-chto-datsik-firmennoi-rukoi-odoleet-dzhonsona
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