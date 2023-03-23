Бенил Дариуш: «Эдвардс победил бы Махачева решением или даже финишировал бы»

Топовый легковес Бенил Дариуш поделился прогнозом на потенциальный бой Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

— Ислам Махачев вызвал Леона Эдвардса после его победы над Усманом. Какая у вас была реакция?

— Я не знаю, что с ним происходит, может быть, ему тяжело гонять вес, и он хочет подняться, расслабиться? Ему нужно фокусироваться на своем дивизионе, в этом весе есть хорошие ребята, это возможно лучший дивизион, — сказал Дариуш в интервью Submission Radio. — Когда мне показали этот вызов, у меня закатились глаза: «Уберите это с моих глаз долой, не хочу видеть такое». Это очень разочаровало меня. Я понимаю, он с таким трудом дошел до пояса и не хочет рисковать. Он поехал в Австралию и едва не потерял пояс, может теперь он хочет попробовать, как Волкановски: «Дай-ка я поднимусь и не буду рисковать своим поясом». Маленький риск и большое вознаграждение. Но это точно не путь держать свой дивизион в активном состоянии.

— Как видите бой Леона и Ислама?

— Думаю, Леон решением. Но Леон может и финишировать его. У Махачева было преимущество в силе почти во всех боях. И он очень хорошо его использовал. В боях же, где этого преимущества не было, с Царукяном, с Волкановски — ему было тяжело. С Леоном, да, он не будет много гонять, но Леон может драться 5 раундов, Леон может бороться, Леон может вставать, Леон может работать расчетливо. Это не очень хороший бой для Махачева. Я уже говорил, что Леон сейчас — самый универсальный боец, он может бороться, он может драться в стойке, у него есть джиу-джитсу, и он может здорово смешивать это все, у него также есть финты и хедмувмент. Это тяжелый бой для всех.