Чейл Соннен рассказал, за что он уважает Конора Макгрегора

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что другим бойцам стоит взять пример с экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который не бросил свою команду, когда стал известным на весь мир.

«За что я могу похвалить Конора, так это за его преданность, — отметил Соннен на своем YouTube-канале. — Я видел столько парней, которые, добившись известности, уходят от старой команды, говоря что-то вроде: «Я теперь звезда, у меня большие контракты, ставки слишком высоки. Мне нужна новая команда».

Не нужно стараться перенять его походку, умение говорить, солнцезащитные очки, татуировки и костюмы — учитесь быть такими же преданными, как он. Вот что на самом деле имеет значение».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.