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Шон О'Мэлли: «Я искренне переживал за Яна. Раньше он был самым опасным парнем в дивизионе»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) прокомментировал последнее выступление экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-5).

«В душе я искренне переживал за Петра, — сказал О'Мэлли в эфире TimboSugarShow. — Черт побери. Дастин Порье называл его лучшим боксером в UFC, он был в списке pound-for-pound, он был самым опасным парнем в дивизионе, его боялись... затем он ударил Алджо коленом, проиграл ему в реванше близким решением, потом его победил я.
В бою с Мерабом он выглядел по-другому. Когда я увидел их бой, я подумал: «Черт, я причастен к падению Петра». Ян принял бой против Мераба, даже несмотря на серию поражений, и это говорит лишь о том, какой он гангстер».

Мераб Двалишвили (16-4) победил Петра Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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