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Сегодня, 13:56

Чимаев готов провести бой против Косты на турнире UFC в Абу-Даби

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец Хамзат Чимаев готов провести бой против бразильца Пауло Косты на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

«Да, этот бой возможен, Хамзат готов его провести. Вопрос условий. Хамзат не отказывался от поединков, как сказал он сам, соглашался на все бои, которые давал ему UFC. Проблема состоит в том, что с Хамзатом никто не хочет проводить поединки», — приводит слова члена команды Чимаева ТАСС.

Президент UFC Дана Уайт ранее сообщил, что Чимаев продолжит карьеру в среднем весе. В настоящий момент занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. На его счету 12 побед и ни одного поражения.

Коста занимает пятое место в рейтинге среднего веса. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Турнир UFC 294 пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/17348553
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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