«Он для нас террорист». Чимаев осудил инцидент с сожжением Корана в Стокгольме

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, осудил инцидент с сожжением Корана.

В субботу лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме (Швеция).

«Он [Расмус Палудан] для нас террорист. Я мусульманин, и я никогда не был против чьей-то религии. Никогда не делал того, что он делает против чьей-то религии. Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев в соцсетях.

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.