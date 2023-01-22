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Сегодня, 20:18

«Он для нас террорист». Чимаев осудил инцидент с сожжением Корана в Стокгольме

Чимаев осудил инцидент с сожжением Корана в Стокгольме
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, осудил инцидент с сожжением Корана.

В субботу лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме (Швеция).

«Он [Расмус Палудан] для нас террорист. Я мусульманин, и я никогда не был против чьей-то религии. Никогда не делал того, что он делает против чьей-то религии. Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев в соцсетях.

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.

Хамзат Чимаев
ММА
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